嘉義縣今天新增1048人確診，疫情以來首度破千人確診，7成以上皆是無症狀，累計全縣10歲以下染疫幼童1163人、70歲以上760人。嘉義縣長翁章梁表示，指揮中心公布26日起快篩陽性經醫師確認即視同確診，嘉縣共74家醫療院所提供視訊、現場快篩診斷判讀、確診用藥一條龍服務。

縣長翁章梁表示，因應急重症分流，感謝74家第一線診所投入一條龍便捷服務，其中26家開設夜診，提供假日服務50家，全面提升醫療便捷性，93床加強版防疫旅館有效分流輕症，助嘉義縣醫療量能再升級。

翁章梁表示，因應疫情升溫，嘉義縣26日3大輕重症分流措施上路，全面擴充20％專責病床數，考量輕症高齡及獨居長者、孕婦等照顧需求，除徵用加強版防疫旅館1處容留量93床，優先提供70歲以上長者、年齡65歲至69歲獨居長者、懷孕36週以上等，提供不符合住院的輕症確診者入住，明天將正式啟用，除提供需求者醫療照護，也能有效舒緩醫療壅塞。

衛生局長趙紋華表示，防堵重症死亡是目前醫療防疫重點，嘉義縣已完備整體醫療量能規畫，全面擴充20％專責病床數由262至420床、其中專責加護病房由24床擴增至30床，並強化兒童醫療照護資源，設置小兒加護病床13床、小兒專責加護病房4床，居家照護確診兒童均有專責醫師每日關懷。