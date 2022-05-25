義大利藍姓商人與台籍詹姓空姐爭女案，一審台北地方法院獨任法官裁定親權歸藍所有，詹女不服抗告，二審台北地院合議庭25日開庭，因採不公開審理且法官要求勿對外發言，詹女步出法庭，不願接受採訪、快步離去。

據了解，詹女的律師希望透過調解方式，與藍男協商女兒親權一事，但藍男的律師回應，要通知人已返回義大利的藍男，確認他是否有調解意願，但目前對任何方案採開放性態度。

藍姓男子與詹女在2014年未婚生下一女，後來2人感情生變並引爆跨海爭女的官司訴訟戰。台北地院作出暫時處分，裁定在改定親權結果出爐前，詹女應將女兒交付給藍，讓藍帶女兒出境回義大利同住。

詹女提抗告先被台灣高等法院駁回，再抗告也被最高法院駁回確定後，北院訂今年3月14日是執行交付的最後期限，但女童不願離開學校，詹女向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭3月18日緊急裁准，生父無法立即將女童帶離台灣。