中央銀行將於6月16日召開第2季理監事會，台灣是否再次升息成為外界關注焦點。央行理事、台經院院長張建一表示，雖然央行總裁楊金龍定調貨幣政策朝緊縮方向走，但台美狀況不ㄧ樣，緊縮幅度不一定相同。

台經院今天舉行景氣動向調查報告記者會，由於張建一身兼央行理事，媒體詢問他對於央行6月是否升息，以及升息恐造成家庭收支惡化，台灣是否還要跟進美國升息的看法。

張建一表示，升息與否議題，央行將在6月理監事會充分討論，不過台灣與美國緊縮幅度是否相同，將視台灣的物價情勢、經濟狀況而定。

對於楊金龍曾表示台灣未來貨幣政策朝緊縮方向走，張建一認為，「不一定是美國升2碼、我們就2碼，美國消費者物價上漲率（CPI）那麼高，台灣沒那麼高，到時再看看」。

不過，張建一直言，台灣今年3月升息1碼，是因為國內存在通膨壓力，現在國際油價維持在每桶110美元以上，通膨壓力的確愈來愈大。

觀察國內物價走勢，CPI持續走高且已突破3%，雖然台灣物價水準和其他國家相比仍偏低，張建一表示，台灣民眾長期習慣低物價，隨著物價走高，是否會加劇通膨預期，這也是央行所關心的議題。

此外，美國聯準會已經啟動升息循環，張建一擔憂，美國升息幅度動輒2碼，如果台灣沒有跟進升息，利差擴大將影響資金流動，不只新台幣、韓元、日圓都可能持續走貶，也將對輸入性通膨有更不利的影響。

至於外界關切升息將影響房貸、信貸族群，使家庭收支更緊繃，張建一表示，先前降息時，定存族收益也減少，不論升息或降息都有人受益、有人受創，但通膨對大家都不利。（編輯：林淑媛）1110525