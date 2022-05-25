家住台中26歲蔡姓女子懷孕20週，4月和丈夫到澎湖玩，半夜突然頭痛、身體無力，緊急送高雄長庚救治，發現是腦中風，為不影響孩子，蔡女清醒狀態進行取栓手術，醫師直呼果然為母則強。

蔡女將經歷在網路平台分享，也提醒準媽媽們多關照自己身體健康。她說，4月和丈夫到澎湖玩，結果半夜突然一陣頭痛、頭暈，丈夫發現她有點眼歪嘴斜、講話口齒不清，也沒辦法好好站或坐，一直跌倒，警覺不對，趕緊叫救護車送醫。

蔡女說，她被送往衛福部澎湖醫院，醫生診斷是中風，但因懷孕關係，醫院不敢幫她打血栓溶解劑，擔心出血造成流產，立刻改派救護直升機將她後送到高雄長庚紀念醫院手術。

蔡女說，因懷孕不能全身麻醉，「這麼怕痛的我，居然能在清醒狀態下做腦部取栓手術」，她記得術前醫生一直提醒「絕對不能動喔，做得到嗎？」她用力點點頭，然後努力僵直身體不動，讓醫生把她大腿切開，將探針從大腿伸到腦部。

蔡女丈夫則告訴醫師，「如果手術過程太痛，需要全麻就全麻，小孩沒關係，先救媽媽」；幸好手術過程一切順利，母女均安，蔡女如今已轉到普通病房，因身體左癱，正在努力復健中。

高雄長庚神經內科醫師陳仕軒今天接受媒體聯訪表示，這名26歲女病患，當時懷孕20週，來院診斷為右側中大腦動脈範圍中風，臨床表現為左側無力、眼睛偏向右側。

陳仕軒說，病人因懷孕，在澎湖醫院第一時間沒有注射血栓溶解劑，轉診至高雄長庚血栓移除評估；到高雄長庚檢查疑似右中大腦動脈分支阻塞，接著實施血栓移除。

陳仕軒指出，正常狀況下，血栓移除須深度鎮靜插管使用呼吸器，但因懷孕關係，為了減少藥物及輻射暴露，當下評估不插管讓病人清醒狀態下進行，「為母則強，媽媽很偉大」；後續將協助轉診至台中的醫院，進行長期復健及追蹤。（編輯：陳仁華）1110525