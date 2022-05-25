鄉長何禮臺希望藉由團保、醫療慰問表達關，協助鄉民生活之需。（資料照片）

花蓮縣新城鄉公所去年創全縣首例，開辦免費鄉民團體傷害保險後，再推「住院鄉親營養慰問金」，設籍鄉民因傷病住院，審核通過就可獲得1000元慰問金，下月1日起上路，每年限申請一次，貼補生活所需。

隨著青年住宅、希望工程安心住宅交屋入住，新城鄉總人口數達2萬人，並由8村增加為9村。鄉公所思考鄉民基本福利，鄉長何禮臺提到，日前探視住院鄉民，深感因傷病住院相當辛苦，再加上疫情期間一些大型醫院數度停止探病，因此要求社會課規畫提供住院營養慰問金，經費來源是由各界捐款。

鄉公所因此推出「住院鄉親營養慰問金」，從6月1日開始，因傷病住院，出院3個月內可持相關證明文件，到公所社會課或各村辦公處申請，審核通過後就發給1000元慰問金。

新城鄉公所提醒，申請應備文件包括印章、戶口名簿或國民身分證，以及診斷證明書或醫療收據，內容須記載住院時間，若委託代理申請則要另外填寫委託書。

此外，鄉公所還從納骨塔收入勻支200萬元，編列經費，去年8月1日起開辦「鄉民團體傷害保險」，保險期間1年，若因意外死亡，或是傷殘失能，最高理賠15萬元，是縣內第一個由鄉公所辦理的鄉民團保；當地居民說，意外每人最高可理賠15萬元，住院還有1千元慰問金，若死亡火化還補助5 千元，對生活有保障。

何禮臺表示，新城鄉人口增加，其中對基層勞工，一旦發生意外、住院，生活可能暫時不便，鄉公所協助度過難關也擴大關懷慰問，因此先後開辦團保、住院慰問金等，盼讓鄉親都能持續感受溫暖與祝福。