中國附醫國際代謝形體醫學中心主治醫師張安迪說，透過胃鏡縮胃手術治療，約可減去病人20％至25％左右的體重。（盧金足攝）

隨著醫療技術的進步，現今可透過胃鏡減重，藉由「非手術、無器官切割」的技術來達到食量降低、體重下降的效果。（盧金足攝）

中國附醫國際代謝形體醫學中心主治醫師張安迪（左）考量李小姐工作繁忙，建議透過「胃鏡縮胃手術」，一個半小時左右的時間即可完成，治療後隔天即可返回工作崗位。（盧金足攝）

甩肉長期抗戰 胃鏡縮胃手術免住院恢復快

肥胖已成全球重要的公衛議題，很多人為了減重嘗試各種方式，但是運動的堅持與口腹之慾，變成一場拔河賽，中國附醫國際代謝形體醫學中心主治醫師張安迪進行「胃鏡縮胃手術」減重治療，無需額外住院，治療約1個半小時，治療後隔天即可返回工作崗位。

張安迪指出，以往減重治療，包括飲食控制、運動，也有採藥物治療，但部分體重比較高，病態性肥胖合併相關疾病者，會考慮使用外科手術效果好，但因手術恐有併發症，病患也必須住院，休息一到兩周才有辦法恢復上班。

針對不想要接受外科手術、不符合外科手術的適應症，或有諸多考量手術傷口等問題，張安迪指出，胃鏡縮胃減重手術沒有傷口，完成手術當天就可以下床活動正常，

「胃容量縮小，吃東西就容易有飽足感」，張安迪說，不管是吃或減重藥物，很容易面臨到復胖問題，經評估後，考量李小姐工作繁忙，建議透過「胃鏡縮胃手術」的方式進行減重治療，一個半小時左右的時間即可完成，治療後隔天即可返回工作崗位

李小姐25日現身說法，今年32歲從事服務業，長期飽受減重復胖之苦，曾透過節食及藥物治療減去大量的體重，卻在短時間內復胖，甚至在1個月內體重暴增5公斤之多，兩周前手術後體重從86公斤減重7公斤，另名李先生體重105公斤，手術後一個月減重19公斤，同時改善糖尿病的問題，達到體外無創又有效的減重效果。

李小姐開心的說，嘗試過太多減重方式都徒勞無功，想要找尋適合的減重方式，但又擔心會有術後的修復期，胃鏡縮胃治療後可立即上班、無身體不適，重新找回好身材。

張安迪說，透過胃鏡縮胃手術治療，約可減去病人20％至25％左右的體重，台灣肥胖問題日益嚴重，衍生出體重帶來的健康風險，肥胖的族群以往只能藉由內科藥物治療，但往往成效不彰，隨著醫療技術的進步，現今可透過胃鏡減重，藉由「非手術、無器官切割」的技術來達到食量降低、體重下降的效果。

國際代謝形體醫學中心院長黃致錕說，協助病態性肥胖病人重回健康，近年來團隊也深耕於胃鏡減重治療的技術，如胃鏡肉毒桿菌素治療及胃鏡縮胃手術等。

今年度延攬消化系專長於內視鏡手術的張安迪加入團隊，讓體重未達到減重手術標準，或不適合透過外科手術達成減重效果之族群，有更多元更完善的胃鏡減重治療選擇，達到體外無創又有效的減重效果。

黃致錕提醒想接受各式減重的病人，完整的減重治療，不單只是依靠醫師的手術與治療技術，病人必須在治療期間配合營養師及運動治療師給予良好飲食及運動計畫，達到減去多餘體重，維持未來不易復胖的健康生活型態。