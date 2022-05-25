港星溫兆倫是一代當家小生，外型帥氣的他，以電視劇《義不容情》反派丁有康及《我本善良》的齊浩男打開知名度，溫兆倫戲路寬廣、演技精湛，還因此有「千面小生」、「最帥小生」的美名，溫兆倫近年則把演藝重心轉往大陸，他也不時透過抖音和網友互動，溫兆倫近日則曬出搞笑影片，他被問到有富婆開價百萬包養，溫兆倫馬上拒絕，而他拒絕的原因是：「3百、5百元的還行，什麼百萬、千萬肯定是假的」，幽默發言逗樂網友。

57歲溫兆倫日前在抖音曬影片，他被問到有富婆開價1百萬想包養，溫兆倫馬上拒絕「不幹」，那如果加碼到5百萬，溫兆倫也是拒絕，甚至開出1千萬，溫兆倫也是說：「不幹」，結果對方就問他：「那多少錢你才肯？」溫兆倫則說：「3百、5百元的還行，什麼百萬、千萬肯定是假的」。

溫兆倫幽默影片逗樂網友，他也留言說：「開心笑一笑吧！」不過溫兆倫的影片美肌似乎開過頭，也吸引網友直呼：「很喜歡你啊，不過這個美顏有點美過頭了」、「當年可是香港小生」、「帥哥也老了、眼睛老了」。

溫兆倫遭指美肌開過頭。（圖／取材自溫兆倫微博）

事實上，溫兆倫年輕時奶油小生的模樣相當帥氣，不過他近年卻不時遭指發福，顏值衰老、走鐘，對此，溫兆倫則懶理外界紛紛擾擾，他仍不時更新抖音和網友互動，不過仔細看溫兆倫的外型和髮型，依舊帥氣有型，對57歲的熟男來說，已算保養得很不錯。