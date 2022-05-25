郭富城在片中飾演網路保安公司的IT高手。（華映提供）

林家棟則飾演郭富城的反派上司。（華映提供）

動作劇情犯罪電影《斷網》由香港知名導演鄭保瑞監製、新生代導演黃慶勳執導，郭富城、任達華、林家棟聯手賴雅妍、譚耀文等卡司共同主演。拍攝期間遇到疫情問題，在馬路街邊取景不易，幾經協調才終告完成殺青，是繼《拆彈專家2》後，又見香港高預算的動作強片。

其中郭富城飾演網路保安公司的IT高手，賴雅妍飾演他的妻子，25日公佈電影超前導海報及預告，見郭富城神色凝重按著鍵盤，並透過電腦螢幕穿梭現實與網絡世界，短短數秒的畫面透視出1個警示「全球每日平均有3萬個網站受駭客入侵。根據最新統計數據，每11秒發生1次網路攻擊。每年被網絡盜竊的金額高達6萬億美元」，種種數據顯示網絡世界深不可測，危機四伏。

除了3大影帝飆戲外，電影公司更花費近2000萬港幣（約7500萬台幣）重金打造出電影中的網絡森林，將虛擬和實景精緻交疊，充滿高科技感，郭富城說：「電影中的網路世界我們稱為網路森林，之前因為疫情，不方便在街上取景，於是團隊在香港找到非常漂亮的樹林來進行拍攝。因為現場高樹林立，形態各異，再加上美術陳設，透過鏡頭，有一些場景不用加特效CG已經好美，拍出來也有一定效果及質感。」

《斷網》故事的出現，源於現在犯罪已經集中在網路上進行大量不能見光的交易，導演黃慶勳表示看過劇本後再深思反問自己：「這會不會正是『元宇宙』犯罪電影呢？」他跟電影團隊構想很多不同方式後，最後決定將演員帶進虛擬網絡世界之中，「當網絡停頓時就是犯罪行為開始之時」。《斷網》預計2022年上映。