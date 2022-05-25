台灣疫情近期攀升到萬人確診，許多民眾確診，造成醫護量能需求增高，而藝人郭彥均接到醫護朋友的來電，對方請身為藝人的郭彥均幫忙宣導，邊哭邊說不曾看過這樣的醫療狀況：「你一定要呼籲一下，叫大家對醫護多一點尊重。」

藝人郭彥均過去和雙胞胎兄弟一起出道，近年在主持、戲劇領域都交出亮眼成績單，性格陽光的他時常會在社群平台上分享日常生活，今（25）日他分享了與醫護朋友的聊天內容，由於疫情擴散嚴重，郭彥均透露：「一早接到醫護朋友打電話來一邊掉淚一邊跟我說話，她說她不曾看過我們的醫療是這樣的狀況」，醫者父母心，對染疫重症的每個人，醫護人員都盡力想救，失去病患，醫護人員也是無比痛苦，對方沉重表示：「因為生命不該這樣結束的」

而郭彥均的醫護朋友也希望可以利用郭彥均身為公眾人物的力量，改變一些事情，希望能讓民眾自覺「呼籲大家真的不要群聚，社交距離還是要拉大，人類最終會戰勝病毒的，但是過渡時期真的要好好防疫」，對於醫護人員，也期望能多一點耐心，因為病人太多，醫護人員也快撐不住了，「好好愛護珍惜我們每一位醫護人員，因為他們真的撐得太辛苦了！」

對於疫情，郭彥均表示任何鼓勵都很溫暖‵，「如果你們也有同感，我們可以一起為醫護打氣」，從郭彥均發出的照片中，該醫護人員的情況有些吃緊，醫院主任從4月開始就沒放假，天天在病房救人，很多孩子就這樣走了。