正所謂每人出生後，都擁有許多個人性格密碼，坊間包含星座、紫微、八字、姓名學等，但其實最簡單一眼摸清自己及對方底細方式，就是依靠血型，且幾乎是任何話題都能「無害切入」，又不會給對方有太侵犯隱私感覺。因次我們就帶大家透過《維思維WeisWay》腳步，來看看各血型間到底跟誰對盤或不對盤。

首先血型Ａ型的人，就是一個認真謹慎的好孩子，凡事都會制定好計畫來執行，且一旦決定就會果斷的前進；自制力相對較強，也善於控制自己的脾氣，待人處事較溫和善於忍耐，但相對來說，缺點就是優柔寡斷，有時會想太多，且比較固執、有完美主義傾向。而Ａ型最好相處的血型即是Ｏ型，第二好相處是ＡＢ型，最對不盤則是Ｂ型。

A型個性上的特點（圖片／翻攝中時新聞網YouTube )

第二則是Ｂ型的人，他相對Ａ型就是一位富有靈感創意的人，且熱衷於冒險，身性外向好奇心強、擁有熱情奔放特質，且不易被情緒控制。但相對缺點就是，容易成為我行我素的人，相對於自由且不拘小節，不太在意表人眼光、也討厭負責。而Ｂ型最好相處的人是ＡＢ型，第二好相處是Ｏ型，最合不來就是Ａ型。

B型個性上的特點（圖片／翻攝中時新聞網YouTube )

第三則是Ｏ型的人，他天生就是一位憑直覺做事的實踐家，擁有相當高行動力，且目標明確，又有樂觀及自信特質，善於團隊合作，但相對缺點就是重現實，難免會給人冷漠感、很容易因為談話直接傷到別人，且有自我中心的傾向，遇到認為不可能做到的事，容易就放棄。而Ｏ型血型最合的是Ｂ型，其次是Ａ型，最易起爭執的則是ＡＢ型。

O型個性上的特點（圖片／翻攝中時新聞網YouTube )

最後介紹則是AB型，他們擁有強大的交際手腕，但又想保有自己空間，通常聰明且擁有優秀的理解力及適應力，可說是各方面佼佼者，但缺點是雖然表面功夫做得好，但私底下很懶散，且容易被說健忘，也缺乏毅力。而AB型血型最合的是A型，其次是B型，最易起爭執的則是O型。

AB型個性上的特點（圖片／翻攝中時新聞網YouTube )

綜合以上，供大家在認識朋友或職場上與同事應對時，能依據每人血型不同有一定參考值。但切忌影片最後也有提到，雖然各種血型會有原生的個性或樣子，但隨著年紀增長或人生際遇的堆疊，可能會有各種改變，並非個性就一成不變的喔。