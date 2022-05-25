中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，為鼓勵長者完全接種疫苗，指揮中心陸續以電子郵件或電話通知各縣市衛生局：六月底前施打疫苗的65歲以上長者及55歲以上原住民，均可免費獲得中央所配發的兩劑單劑型快篩試劑。包括新北市政府，指揮中心也於5月23日下午2點時通知。

指揮中心表示，目前接種疫苗疫苗所需之快篩大多已送達各縣市政府衛生局，但因各縣市仍需安排倉儲作業以及將快篩配送到合約醫療院所，指揮中心尊重各縣市啟動政策的時間。

指揮中心強調，鑒於COVID-19本土疫情持續升溫，疫苗接種是避免COVID-19感染及降低因感染造成之重症、住院或死亡風險最有效的方法，籲請尚未完全接種COVID-19的65歲以上長者，儘速完成COVID-19疫苗接種，保護自身及親友健康。

指揮中心指出，民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」(https://reurl.cc/7eW0AQ)，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。另各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生之副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適之疫苗接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑或追加劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。另近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。