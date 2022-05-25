台中年僅26歲、懷孕20周的蔡姓女子先前與先生到澎湖旅遊，卻在深夜出現頭暈、左側無力的症狀，到當地醫院就醫後，被直升機送往高雄長庚醫院救治，研判蔡女罹患急性腦梗塞，為了將孩子風險降到最低，蔡女選擇局部麻醉，忍痛接受血栓檢查，經治療後，目前母子均安。

蔡女上個月與先生到澎湖旅遊，卻在半夜突然出現頭痛、頭暈、左側無力且不斷跌倒的症狀，蔡女的先生隨即將其送往澎湖醫院就醫，經由醫師診斷，研判蔡女屬於中風，但由於蔡女是孕婦，醫院擔心施打血栓溶解劑，會有流產甚至造成一屍兩命的風險，便緊急以直升機將蔡女轉送高雄長庚醫院。

蔡女送達高雄長庚醫院後，醫師立即對蔡女實施血栓移除評估，檢查後發現蔡女疑似右側中大腦動脈分支阻塞，引發身體左側無力，隨後醫師接著對蔡女實施血栓移除，該手術會從蔡女的鼠膝部血管插入導管，讓導管直驅腦部，進而觀察腦血管的阻塞狀況。

參與搶救的高雄長庚神經內科醫師陳仕軒指出，正常狀況下，血栓移除術需要深度鎮靜，並插管使用呼吸器，但因為蔡女懷孕的緣故，為了減少藥物及輻射暴露對胎兒的影響，蔡女與醫師討論後決定以不插管且僅局部麻醉的方式，讓蔡女在清醒狀態下執行手術，蔡女為母則強的精神，讓大家感受到母愛的偉大。

陳仕軒表示，手術過程中，發現蔡女腦中阻塞的血管末端已通，僅有血管頭端狹窄的狀況，因此停止血栓移除，將蔡女轉至神經科加護病房觀察，經醫師評估，雖然蔡女血管並非百分百疏通，但梗塞範圍不大，後續腦腫的風險不高，所以蔡女已轉至普通病房，開始進行復健，目前母子均安。