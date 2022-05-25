近期PTT的討論版上有人曬出一名火辣「女菇農」的一系列辣照，希望能神到這名正妹，立刻在網路上掀起討論，沒多久女菇農的真實身分也被網友挖出，就是泰國知名網美Mika，她在社群媒體上所分享的辣照也一併曝光。

日前一名PTT網友以「辛苦的菇農」為題，PO出多張女菇農的工作時的照片，並發文表示「各位朋友幫幫忙，我朋友自從看了這菇寮女孩後就難以忘懷，這女孩種的香菇有沒有長大我不知道，我朋友的香菇越來越大，再這樣下去我很擔心他，請大家幫神一下，謝謝」。而照片中，只見女菇農穿著透視貼身T恤及超短熱褲，衣服因汗水濕透使內搭黑色內衣及豐滿曲線若影若現，加上引人遐想的性感姿勢，立即引起網友們注意。

眼尖的網友一看到照片便立即認出這名女菇農的真實身分，就是泰國知名網紅兼DJ Mika（Niparat konyai）。她因擁有甜美臉蛋與超兇猛的魔鬼身材在網路上獲得矚目，加上她經常不吝嗇的PO出火辣的穿搭照，展現凹凸有致的S曲線，令她的IG吸引超過340萬人追蹤。

事實上，不久前Mika也曾PO出另一組她為自家菇場採菇的一系列性感辣照令網友暴動。只見當時的她戴著口罩，身上只穿著一件黑色背心與白色短褲，因天氣太過炎熱而將背心綁至胸下，側面挖空的性感設計使她豐滿半球呼之欲出，令網友看得血脈噴張，直呼「我也熱到受不了」。