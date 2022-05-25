台股今（25）日再度站回萬六大關，並再度蓄勢挑線月線反壓，投資專家表示，值除息旺季將至，建議投資人可留意高殖利率、高成長股；據統計，已發布配息日、尚待除息的106家上市櫃公司中，就有高達56檔現金殖利率超過5％、占比超過一半，優質便宜好股遍地都是。

依除息日先後排序，即將於5月26日至31日除息的公司有：森鉅、富鼎、虹冠電及GIS-KY等，現金殖利率在5～7％以上；6月1～10日除息的有：台郡、亞電、迅得、可寧衛、信義、慧洋-KY、力山、聯強、沛波、崇越、昶昕、鈞興-KY、皇鼎、台驊投控、上奇、惠普等，殖利率在5～10％以上，其中，台驊投控10.53％最高。

接下來，安碁、新至陞、湯石照明、特力、美亞、中菲行、遠雄、富致、櫻花、騰輝電子-KY、新麗、華固、志超、 群雷、神腦、合富-KY、群聯、宏碁、和碩、朋億、大塚、港建等，將於6月13～30日除息，現金殖利率也各在5～10％之間。