新冠肺炎疫情升溫，目前國內整體感染率為5％，若以年齡區分，年輕族群、12歲以下兒童都高於平均值，而65歲長者雖然比率較低，但中重症、死亡風險卻較高。針對當前疫情，公衛學者表示，整體的流行曲線已不是重點，而應鎖定中重症流行曲線，對於未打疫苗族群、長者，應提高快篩速率，一旦有接觸史，1周內應快篩2次，以利及早診斷、及早投藥。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，國內整體族群感染率已來到5％，平均20人有1人感染，多數都是無症狀、輕症，而年輕族群因群聚能力高，帶來的感染率相對就高，社交活動能力高的18～29歲青年，達6.45％，另12歲以下兒童，因家戶感染增加，感染比率也高於平均值，達5.84％。

感染率最低則為65歲以上長者，其中65～74歲為2.58％、75歲以上為2.55％，但由於長者中、重症風險高，導致後續死亡風險高，陳秀熙表示，保護這個族群才可能達成「重症減害」，而對於小於12歲兒童由於其多數未施打疫苗且家戶感染風險提高，造成其感染率亦約有6％，仍應提高警覺。

陳秀熙表示，因Omicron無症狀、輕症個案多，未來台灣整體感染率升高是無法阻擋的，大家也要適應這個趨勢，應關注的重點是中重症的流行曲線，而不是流行曲線的高峰。台灣的流行曲線和紐西蘭相近，紐西蘭在經歷高峰期後出現平緩震盪，台灣若能做到「重症減害」，輕症、無症狀自我監測，就能慢慢回歸流感模式，維持地方性流行。

在目前族群發生率為5％的情況下，快篩陽性後的整體檢測感染機率約為8成，而這個機率會由於不同疫苗狀態而有所不同，對於未接種、接種基礎劑及接種追加劑3個族群，在檢測敏感度對於未施打疫苗者為100％、基礎劑為66％、追加劑為51％。

陳秀熙強調，應針對年老的、未施打疫苗的族群，優先提升快篩篩檢率。速率越快，中、重症降低越快，流行受到控制的速度也越快。針對這2者，若有接觸史，應在1周內接受2次快篩，及早找出病例，及早投藥。

依台灣5月1日至21日疾病進展模型推估，在抗病毒藥物介入下降中重症及死亡風險，若無抗病毒藥物介入，中症人數將持續增加，而若台灣有效精準使用抗病毒藥物於高風險中重症族群，預防中症效益為70％，6月15日中症人數可減低至50人，達流行初期標準。