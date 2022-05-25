疫情重創北台灣，台北市各商圈，餐飲業人流大幅減少，「災情」不亞於去年三級警戒。對此台北市議員王鴻薇說，北市府去年洋洋灑灑9項紓困，但目前沒有任何新紓困措施，實在太過消極，要求市府立即啟動紓困。財政局回應，會以去年9大紓困做盤整檢討，預計會在5月底提出，時間則追溯至5月1日開始適用。

國民黨台北市議員王鴻薇、陳炳甫、徐弘庭、闕枚莎、吳志剛25日上午召開記者會。陳炳甫表示，他選區已經有很多市場及商圈向他反映，受疫情影響嚴重影響生意，亟須政府重視紓困。去年政府有提供延稅，補助，貸款等多項補助，今年卻沒有新的紓困方案。

徐弘庭直言，景氣狀況也反映在交通，疫情爆發後3月到5月台北捷運平均日運量接近腰斬；5月公車日運量僅賸67.5萬人次，較今年疫情爆發前減少超過40萬人次。人流如此，這些苦撐的商家的慘況可想而知，台北市還要等到什麼時候？

王鴻薇指出，受到疫情影響，不少民眾慘放「無薪假」或是「被離職」，對此，台北市議員王鴻薇更指出，去年4月分減少工時人數723人次、5月份1493人次，今年4月份未審核已經有2283人次、5月份半個月就1214人次，兩個月恐都將近要2到3倍成長，商家沒生意，倒楣的就是勞工。

闕枚莎也說，今年並沒有比去年好，北市府許多紓困政策都還在觀望，好像沒有升三級，政府就不作為，但包括降稅、延稅、降租、減租、免租、優惠、補貼、企業貸款、就業輔導，都應該盡早確定如何續行，或是新增紓困辦法。

吳志剛提到，以去年的延稅為例，去年房屋稅和所得稅延至今年6月底，但今年房屋稅和所得稅都開始繳納，沒有新的延稅方案，受災商家及企業一次要繳2年的稅，根本是雪上加霜。

據悉，副市長黃珊珊24日已和財政局開會討論紓困措施，財政局副局長沈榮銘表示，基本上是以去年的9大紓困為基底，延續去年的做法，今年由財政局負責統整各機關紓困方案，像是去年「減租」部分，今年一定會有，延稅、降稅也有持續進行，完成統整與彙整後會再和市長柯文哲報告，預計5月底提出，時間將追溯至5月1日起適用。