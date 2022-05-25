日前加入民進黨，被認為是「最強活棋」，也被點名可能參選台北市長的前副總統陳建仁今（25）日表示，認識他的人都知道他並不適合選舉，因此沒人詢問過他；但被問到若總統蔡英文找他聊選舉這件事，是否會拒絕時，陳建仁卻又沒把話說死，僅稱「我覺得我們台灣並不缺好的政治人物，但是台灣可能還要有更好的、更多的科學家」。

陳建仁今日在Yahoo TV《齊有此理》表示，以前在衛生署、國科會甚至當副總統時，就曾有很多人邀請他加入民進黨，當時他認為身為政務官，加入某個政黨並不合適，但回到中央研究院後，他就只是一位支持蔡英文、民進黨理念的民間學者，剛好去年有幾位朋友說要一起加入民進黨，因此沒做他想就答應。

陳建仁指出，他最愛的就是學術研究，因為他的研究可以造福人類，「現在回到中央研究院，是我最賞心悅目、最開心的時間」，認識他的朋友也都知道他並不適合選舉，不會找他談這件事。

不過主持人王時齊追問，若疫情發展到下一個階段，準備下樓梯後，蔡英文找你聊選舉的話是否會拒絕她？陳建仁卻僅表示，民進黨裡面人才濟濟，且有很多年輕一輩的政治人物相當傑出，「我覺得我們台灣並不缺好的政治人物，但是台灣可能還要有更好的、更多的科學家」，沒把話說死。

而針對衛福部長陳時中被點名選北市一事，陳建仁則指出自己不曉得陳時中的想法，但從他過去的表現來看，他會溝通、會協調、有判斷力也有決斷力，「所以這樣一個人才，我想他適合任何的行政職位，如果他願意出來的話」。