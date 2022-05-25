2018年意中心理師出版《不讓你孤單：破解亞斯伯格症孩子的固著性與社交困難》時，新書分享會坐得滿滿，提問時非常踴躍，有個媽媽站起來說：「老大是亞斯兒，老二好像也是，我已經心力交瘁……」​

另一個媽媽說：她為著孩子只能兼職工作，不知有多少次，她被老師叫到學校去，兒子僵在教室門口不肯進教室上課，只因表定的體育課，換成了數學課。​

還有一區坐著幾個小學老師，她們是約伴前來，平常上課時間的一些小事，舉凡換座位、來了新同學，孩子之間奔跑小小的碰撞，每個小事，都能引爆校園裡的大激動。

這些老師們，看來都不到30歲，她們願意犧牲周末的時間跑來聽講座，你可以想像那要有多大的教育熱忱，而換句話說，這些孩子又是她們多大的擔憂與挑戰？​

在那段工作的時間，從讀者的樣貌，我慢慢理解，跟亞斯溝通真的很容易撞牆，天生的社交能力弱加上固著性強，讓亞斯伯格症孩子動輒陷入膠著狀態，常與外界變化、他人反應脫節。但亞斯特質是隱性的，往往被批評為「白目」、「冷漠」、「毛很多」、「怪胎」等，莫名遭受誤解和排擠。​

謝謝意中，在《不讓你孤單》之後四年，再度針對與亞斯兒的「溝通」，寫了這本《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》用最生活的案例，告訴你該如何破解與亞斯兒的溝通障礙。​

我們有彈性，亞斯兒也能學會不膠著。​我們先示範，讓亞斯兒照著做，逐漸內化成本能。​他說：亞斯兒的確不容易溝通，但其實一點也不難搞，只是需要「懂」他的我們，細膩以待。​

《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》上市，希望孩子不再無助，希望父母老師也不再無奈。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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