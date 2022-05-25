韓國聯合參謀本部(JCS)25日表示，偵測到朝鮮首都平壤的順南地區，在短短1小時之內就試射3枚彈道導彈。

2022年迄今，朝鮮進行過不同類型的導彈試射，從超高音速武器到近5年來首次見到且威力強大的洲際彈道導彈（ICBM）都有。同時，朝鮮似乎還準備重啟，已停止5年的核武測試。

美國總統拜登上任後首次造訪亞洲前，美韓都曾示警，朝鮮搞不好會在拜登停留韓國或日本期間試射導彈。白宮官員表示，24日就離開日本的拜登，第一時間也有掌握朝鮮試射飛彈一事。

另外，日本政府指出，朝鮮這次至少試射兩次飛彈，其中1枚以最高高度50公里，飛行距離約在750公里，航程中似乎有改變飛行軌跡。另1枚則是以最高高度可達550公里，飛了大概300公里。

日本公共電視NHK也報導，看起來朝鮮導彈沒有落到日本的專屬經濟海域(EEZ)之內。同時，美軍印太司令部也表示，了解這次朝鮮是多次試射導彈，並強調雖沒構成立即威脅，但朝鮮非法測試軍武破壞區域穩定性已造成衝擊。

拜登此趟韓國之行，美韓兩國達成更大規模軍演的共識，並在必要時部署更多的美國戰略武器，以阻止朝鮮頻頻測試軍武。不過，基於人道主義，美韓也願提供朝鮮新冠疫苗，且呼籲朝鮮重新使用外交途徑。

24日，就在拜登尚未離開日本，正舉行4方安全對話會談時，有多架中國大陸以及俄羅斯各式軍機，也在日韓雙方的防空識別區進行聯合軍演，頗有互別苗頭的意味。