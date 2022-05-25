國內疫情大爆炸，有些人主張「中小學提早放暑假」。教育部今天正式宣布，目前不會規畫提早放暑假，但會修訂「校園因應疫情調整授課方式實施標準」，讓國中高中比照國小幼兒園的實施原則，只要班級有1個學生確診就停課3天。

現行的「校園因應疫情調整授課方式實施標準」，小學及幼兒園，班上有1人確診就全班停課3天；至於國中及高中，確診學生所屬班級之座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校。不過學生確診數大增，這套辦法已不能顧及現實，有些人主張「提早放暑假」。

對於「提早放暑假」，教育部今天明確回應，依據各級學校學生學期假期辦法規定，暑假以60日為限，如採平行挪移學期時間提前放暑假，對於畢業生及新生入學銜接權益影響甚鉅，因此，無規畫提早放暑假的做法。

不過教育部表示，刻正調整「校園因應疫情調整授課方式實施標準」，讓國中高中比照國小幼兒園的實施原則，並於報送指揮中心核定後盡快公布。這項調整意味取消國中、高中確診者周遭「九宮格」座位同學休假的規定，改為像國小及幼兒園一樣，只要班級有1個學生確診就停課3天。

配合校園防疫工作及調整授課方式，指揮中心持續提供教育部公費快篩試劑及時配發各縣市運用於各級學校（含幼兒園），預計5月27日再配發60萬劑至各縣市，累計配發270萬劑次，後續每周將持續配發。

教育部表示，因應各級學校投入防疫工作人力，國教署已於5月17日行文各縣市政府說明，110學年度第2學期對各地方政府之各項評鑑、訪視暫緩辦理。

此外，教育部已爭取獲行政院支持，目前規畫補助大專以下各級公私立學校（含幼兒園）學校人員防疫作業加班費。

目前適逢滿5歲至17歲兒童及青少年族群疫苗接種作業準備，教育部請各縣市政府於實施調整授課方式時，須兼顧學生施打便利性，並妥善進行疫苗接種前後衛教宣導、學生接種作業意願評估、校園集中接種或協調合約醫療院所施打規劃等作業，以維護學生健康權益。