台北市政會議通過「公廁環境衛生管理自治條例」草案，明定列管的13類公私場所、6900座公廁應設置扶手、求助鈴、馬桶座墊消毒液等貼心設施，並提供衛生紙等友善服務，草案後續將送議會審議，經行政院核定通過後，自公布日起施行，讓北市公廁軟硬體管理法制化，全面優化如廁品質。

北市自2001年推動公廁年計畫開始，已逾20年，有效提升公廁環境衛生，民眾對北市公廁環境滿意度居六都之冠，隨著國家法制日漸深化，以往採用計畫執行法律授權明確性不足，為積極營造更安全、友善的城市環境，市府因應老齡化社會及發展觀光需求，推動公廁管理法制化。

環保局資源循環科長林鈺惠指出，自治條例共14條，立法明定列管政府機關、公園、交通場站、百貨公司、加油站、超商等13類公私場所共約6900座公廁，應設置包括馬桶座墊消毒液等貼心設施、衛生紙、扶手及求助鈴等友善服務。

她表示，如因其他法令或特殊原因無法設置，得報請環保局同意免除部分或全部設置，若有未符合規定設置的基本設施，自條例公布施行日起1年內完成設置，但若有正當理由，經環保局同意，可延長完成期限最多1年。

林鈺惠提醒，管理單位應確保設施正常使用功能及維護環境清潔衛生，設施故障或環境髒亂時，應標示及停用並進行修復或清潔，環保局會在公廁入口張貼公廁意見QR CODE，供民眾即時反映管理單位及時改善。

此外，環保局說，另會明定公廁設施環境衛生檢查評分標準進行查核、分級，要求公廁環境衛生級別應達普通級以上，績效優良者予以公開表揚及獎勵。