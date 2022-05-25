土耳其裔藝人吳鳳來台落地生根，跟台籍愛妻陳錦玉(Rynne)婚後生了2個女兒，已在台定居15年以上，取得中國民國身分證，致力推廣台灣文化多年，近來他透露有時台灣人會對他說，請不要一直分享台灣的優點，「我們也想要知道不足的地方」為此，他列出10項台灣的缺點，尤其台北市的高房價和低薪讓網友超有感。

吳鳳的土耳其妹妹最近來到台灣觀光，頻頻稱讚台灣，不過聽到建議也該提提缺點才能改進後，他列出10項台灣的缺點給大家省思，包括缺國際資訊跟世界觀、房價偏貴、薪水偏低、觀光規劃待加強、空氣品質不良、房子美感待加強、年輕人要更有自信、國際知名度不足、影視產業走不出國際、人才培養問題。

吳鳳坦言，外國人通常不知道台灣地理位置，台灣人又少有接收國際新聞來源，因此造成很多人不太關心世界發生的事。他也說到台灣年輕人常常說，我英文不好，外國人很帥，你們眼睛很漂亮，我兒子不帥！但這些都是導致台灣失去自信的原因，此外，他也點出台灣國際知名度得加強，畢竟仍有很多人不知道台灣是怎樣的地方，至於娛樂跟藝術也還需努力，像南韓夯劇《魷魚遊戲》和台灣影視作品做比較，其創造的話題跟影響力，比全台灣20年內所做出的電視劇還更強。

他也提及現代人的生活壓力，首先提及高房價問題，「台北買房子對大部分的人來說等於不可能的任務。我是屬於運氣好的人，但是買的也是一般的老房子，還有20年房貸要繼續加油」。吳鳳說，台灣的薪水對土耳其來說算高，但是他認識很多朋友一個月才賺3 萬多元，再加上大城市的物價上漲，讓不少人受到壓力。

吳鳳感性透露，生活在台灣的每一天，都覺得這塊土地是自己小孩會長大的地方，他希望能發揮公眾人物影響力，來給更多人動力跟鼓勵。心有同感的網友們，看到貼文後，紛紛留言：「房價去年看的1900萬，今年 2900萬」、「這些觀點需要大家都認清才有改善的可能性」、「我們都不知道該怎麼買房子了」、「真是邊看邊點頭」。