近期我國新冠肺炎本土疫情持續延燒，許多醫護人員頻頻傳出確診，為了維持運作，中央流行疫情指揮中心日前再放寬專責病房護病比，並提供更高的防疫津貼，但台灣護理產業工會理事張子珩說，近期許多長照機構患者入住病房，除了護理需求外也要生活需求，已讓護理人員疲於奔命，就算發放再多防疫津貼，護理師也不會多出一雙手。

張子珩表示，國內疫情之前要求清零，因此著重邊境檢疫，檢疫護理師擔負重擔，不只因為疫情，還有之前的落地採檢等，每月加班時數從31小至、甚至近期屢屢超過40小時，許多護理師選擇離職。

張子珩說，4月底以來，衛生所的護理師面對確診爆量的壓力，甚至每天要從早上8點工作至晚上10點，甚至要到凌晨，被迫放棄家庭；指揮中心近期更放寬專責病房護病比，但近期許多長照機構患者住院，除了護理需求外，還有清潔、生活所需，護理師已疲於奔命，但指揮中心僅稱會發放足額的防疫津貼，但「砸錢不會讓護理師多出一雙手」。

台北市醫師職業工會會員許瑞珊說，如果孩子的雙方家長都在醫院上班，一旦孩子面臨3＋4，那明天的開刀、門診要如何安排？呼籲應提供友善的照護環境，讓家長可以安心地把孩子送去照顧。