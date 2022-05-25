台中市號稱「宜居城市」，但居民全年平均總薪資六都最低，市議員陳淑華、邱素貞及蕭隆澤、謝明源說，台中不僅全年總薪資在六都墊底，勞工勞退提繳工資也是六都最少，市府應針對產業趨勢提出因應策略。市長盧秀燕表示，許多高薪企業的薪資是算到台北，這種計算方式對台中市很不公平。

陳淑華表示，根據主計總處今年2月的「各縣市工業及服務業企業僱用員工全年總薪資」統計，台中市全年總薪資僅59.1萬元，是六都最低；再看看勞動部「全國勞工勞退提繳工資行情」調查，新竹市平均月提繳工資達66356元、是「薪情」最好的縣市，其次則為新竹縣、台北市。

陳淑華強調，以勞動部的勞退提撥工資成長率來說，台中市在2016到2018年都位列全國第3名，但2019年到去年就接連掉到第8、9名，甚至位居六都當中的台中市，提撥工資僅35686元，還不如雲林、苗栗；反觀新竹市、新竹縣，近3年工資漲幅分別達到13.8％、8.64％。陳淑華不滿的說，竹科半導體聚落已擴散至苗栗，成就苗栗的發展，再回頭思考，台中市過去幾年做了什麼？為何僅帶動房地產市場熱絡，卻使得勞工階級薪資差；台中市有中科、機械五金等產業，發展潛力可期，市府應該加強優勢、提出產業變化政策。

盧秀燕表示，台中市全國最好的城市，有天時、地利與人和，但因台中許多高薪資企業都把薪資計算到台北，像是鴻海、美光等在台中都有都有公司，但員工薪水都算到台北，台中市僅剩中小企業可以計算，這樣的計算方式對台中很不公平，已建議企業將薪資算到台中，也會努力提升勞工薪資。