苗栗縣一名貨運司機前年送貨至女子小妤（化名）的租屋處，竟趁簽收出貨單時，強行闖入小妤房內，硬上得逞，案經小妤報警提告，檢方偵結起訴。苗栗地院審結，依妨害性自主罪，處4年6月徒刑。可上訴。

判決書指出，張男為貨運司機，2020年9月間湊巧送床架至小妤的租屋處，替其更換床架後離去，但因忘記給小妤簽收出貨單而再次返回，未料，小妤打開房門時，張男竟起色心強行闖入，將小妤推倒在床上親吻、性侵得逞。案經小妤報警提告，檢方依法將張男起訴。

苗栗地院審理時，張男坦承犯行，法官發現張男有竊盜、偽造文書等前科，難稱素行良好，但卻不思自省，不尊重他人的性自權，僅為滿足個人私慾，利用送床具至被害人租屋處之機會，強行對其性交，行為已造成被害人心中難以抹滅的傷害。

法官考量，張男雖有意願和解，但被害人無意願因此無法成立，審酌其為運輸業司機，月收入3萬5千元，須扶養母親與7歲兒子等一切情狀，依強制性交罪，處有期徒刑4年6月。可上訴。