大陸國務院國資委今（25日）在官網發布《關於中央企業助力中小企業紓困解難促進協同發展有關事項的通知》，通知從7個方面提出了27條舉措，涉及支付帳款、減免房租、降低成本、優化供給、融通資金等領域，幫助更多中小企業渡難關。

通知要求，國企對中小企業帳款堅持「應付盡付、應付快付」。對於出現臨時資金周轉困難的子企業，集團公司或上級單位要給予臨時性資金或增信支持，確保及時足額支付中小企業帳款。

對於長期合作、信譽良好、履約及時、確有困難的中小企業，在確保資金安全、對方書面申請、嚴格履行內部決策程式的前提下，可提前支付或預付部分帳款。

同時，大陸國資委要求中央企業嚴控背靠背付款條款、嚴格非現金支付管理，率先將商票等票據期限縮短至6個月以內。

通知提出，對承租中央企業房屋的服務業小微企業和個體工商戶，要在2022年普遍減免3個月租金，並力爭在上半年完成減免主體工作。對2022年租期分屬不同承租人的，要根據不同承租人實際租期按比例減免。

對2022年被列為疫情中高風險地區所在縣級行政區域內，承租中央企業房屋的服務業小微企業和個體工商戶，再補充減免3個月租金，補充減免工作要在所在縣級行政區域出現疫情中高風險地區後2個月內完成。

國資委要求，要落實好餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等特困行業有關紓困扶持措施，積極配合地方價格主管部門做好特困行業小微企業和個體工商戶實行用電階段性優惠工作。

同時，對受疫情影響暫時出現生產經營困難的小微企業和個體工商戶用水、用電、用氣實行「欠費不停供」，允許其在6個月內補繳欠費。

通知還指出，要加大對商用貨車消費貸款的支援力度，有效緩解物流企業和個體貨車司機貸款償還壓力。中央汽車企業所屬金融子企業要發揮引領示範作用，對2022年6月30日前發放的商用貨車消費貸款給予6個月延期還本付息政策支持。

同時，要積極發揮產業鏈核心企業作用，支持配合上下游中小企業展開供應鏈融資，努力實現自身優質信用與上下游中小企業共用。中小企業需要以其持有的中央企業集團內單位應付帳款、出具的商票和供應鏈債務憑證等辦理融資業務的，要及時確權，嚴禁高息套利。