快篩視同確診。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今日宣布，明日起，快篩陽的民眾經醫師診斷，可視同確診，並在必要時提供抗病毒藥物。醫療應變組組長石崇良今透露，新制上路後，多出的PCR量能將用於快篩陰性，但臨床上高度懷疑染疫的個案，找出快篩偽陰性的確診者。

石崇良表示，快篩陽新制的推動是基於法理、倫理、學理。學理上，需要研判快篩陽和PCR一致性多大？4月28日，全國的PCR採檢陽性率為15％，換句話說，當時很多人PCR出來都是陰性。

不過，最近PCR陽性率已經超過7成。以六都而言，台北有93％、新北97％ 桃園80％、台中95％、台南90.8％、高雄86％，換言之，PCR陽性率、快篩陽性率已趨近一致，和4月底有很明顯的差異，但不可諱言的是，中間仍然有偽陽性的可能。

石崇良表示，在醫療處置上，應考慮到不傷害病人、不過度診斷、不過度用藥、避免不必要的處置，導致病人受到傷害。舉例而言，如果有過多偽陽，投藥後產生風險，就有違不傷害原則。

與此同時，石崇良表示，政府也須在利弊之前尋得病人最大利益，因此先前先從65歲以上開始開放，這是因為對於這類族群，早期投藥的利益大於所承受的風險。

快篩陽性即確診，開立藥物的流程。（圖／指揮中心提供）

至於病人的自主原則，石崇良表示，所有的醫療過程都要充分告知病人，透過醫病共享決策，讓病人了解他可能受到的權利和醫務關係。

由於所有醫療資源都是有限的，如何嘉惠最多人也是需要考慮的。石崇良表示，希望這次政策實施後，多出來的量能可以提供給快篩陰性，但臨床上有高度懷疑的對象，藉此找出快篩偽陰性的確診者。