新北市天道盟濟公會八里分會會長林文章遭槍擊，檢警查出，幕後主使者，也是天鳴會會長李宗漢出面買凶，教唆蔡易昇當槍手買凶殺人，事成後交付173萬給蔡的胞妹當安家費，士林地院25日開庭，李聲稱，找蔡出面教訓林文章，並告知過了3月底就不要處理，4月12日案發後，他才知道林文章死亡，並稱「事情怎麼弄成這樣」，李承認傷害的事實，否認教唆殺人的行為，法官諭知候核辦。

李宗漢被控教唆殺人、洗錢，他否認犯罪，聲稱去年2月17日第一次見面，一名綽號「戴戴」的人，願意花200萬，教訓綽號阿八哥的天道盟濟公會會長，蔡易昇受託擔任槍手，但他覺得200萬太少，希望提高到500萬，李宗漢說他要回去問「戴戴」，自己無法決定。

李聲稱，他覺得蔡易昇有吸毒，不敢開槍，對於教訓林文章，他有點不太放心，並要求在3月底以前處理，如果沒有那就作罷。李更稱「印象中沒有說要對林文章開槍」，只說要教訓一下，至於用什麼方法，蔡想要賺這條錢，自己要想辦法，沒有叫蔡去開槍

直至4月中案發後，李從朋友轉傳的LINE訊息，得知蔡已經下手並自己去投案，趕緊跟「戴戴」聯絡，但已聯繫不上，因此轉交170萬交給槍手，他自己多拿3萬出來貼補，用報紙、塑膠袋包裹現鈔交給蔡的胞妹。辯護人向法院聲請傳喚槍手、槍手胞妹，魏姓介紹人作證，法官諭知候核辦。