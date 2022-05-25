紐西蘭央行25日（周三）宣布現金利率調升50個基點（2碼）至2.0％，此為連續5次例會決議升息，為要對抗居高不下通膨，該央行並且暗示利率的高峰會超出先前預期。

受此帶動，紐元兌美元躍升至3周高點，報0.65美元。

此決議與市場預期大致相符。根據路透調查21位經濟學家看法，僅一位預期升息1碼，其餘皆認為升息2碼。

紐西蘭央行發布聲明指出，更大幅度且更提前調升官方現金利率，得以降低通膨風險，有鑑於全球經濟環境的高度不確定性，此舉亦可提供更多政策彈性。