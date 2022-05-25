111年3-4月期統一發票今(25)日開獎，獎金1000萬元特別獎中獎號碼為「32220402」，獎金200萬元的特獎中獎號碼為「99194290」，3組頭獎的中獎號碼分別為「16525386」、「28467179」及「27854976」。

萊爾富本期開出特別獎1000萬元1組。

萊爾富表示，萊爾富已連續四期都開出千萬元特別獎，狂賀幸運得主，而這期3-4月千萬特別獎開出的幸運門市為萊爾富雲林縣的虎尾頂溪店，這位幸運兒僅消費25元購買1瓶優鮮沛蔓越莓汁，就中了1000萬元特別獎。