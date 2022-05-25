飼主趕到派出所時，愛犬已經吃飽、喝足，還對著主人猛搖尾巴及傻笑。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第二分局公園派出所大門前突然出現一人二犬來報案的有趣景象，一名60歲的男子牽著一隻拉不拉多犬，臉露困擾看著緊跟在旁的米柴犬，柴犬蹦蹦跳跳興奮的猛轉圈圈，跟沈穩的拉不拉多犬形成強烈對比，原來男子牽著退役導盲犬拉拉來公園散步，但今天後面卻緊跟著一隻柴犬想要做好朋友，已跟了一個多小時，還想跟著上車回家。

男子只好到派出所詢問有沒有柴犬走失的紀錄，到動物醫院掃瞄晶片找到主人，原來柴犬洗澡後偷跑出門，不料被派出所通知柴犬想跟別人的狗回家。

警員余珮毓見狀趕緊上前關心，原來，男子每天都會牽著退役導盲犬拉拉來公園散步，但今天後面卻緊跟著一隻柴犬想要做好朋友，且已跟了一個多小時，還想要跟著上車回家，男子只好到派出所詢問有沒有柴犬走失的紀錄。

長期關懷流浪動物的警員余珮毓接下迷路柴後，先準備狗罐頭及飲水讓他補充體力，但靜待一個多小時都未見「真正的主人」現身，只好將柴犬帶去附近的動物醫院掃瞄晶片，並電話通知徐姓主人來帶回愛犬。

原來柴犬是住在建國路與綠川東路附近，徐女告知員警，今天幫柴犬小魯洗澡後，不慎讓牠掙脫繫繩偷跑出門，以為牠晚一點就會自行返家，不知道竟然會被帶進派出所。

徐女表示，活潑愛玩的小魯，非常喜愛結交狗朋友，只要看到投緣的狗朋友都會展現百分百的熱情。

徐女趕到派出所時，愛犬已經「吃飽、喝足」，還對著主人猛搖尾巴及傻笑，讓徐女哭笑不得，忍不住對牠說「你偷跑出來被警察發現還吃這麼好！」看到員警如此善待愛犬，頻頻道謝，對於自己的疏失造成警方困擾，表示日後一定會把狗鍊栓好，再也不會讓愛犬亂跑。

警第二分局表示，全台步入少子化趨勢，養小孩的人越來越少，但養毛小孩的人卻是日益增加，根據寵物登記管理資訊網統計，平均每2.4分鐘就有一隻毛小孩成為家庭新成員，新萌寵增加速度飛快，呼籲飼主務必負起照顧責任，為毛小孩植入晶片，外出時更應以牽繩或鍊圈加以約束，謹慎照看，避免不慎走失或發生交通事故等憾事。