中央流行疫情指揮中心今天（25日）宣布國內新增89352新冠肺炎確診者，而樂天桃猿也公告球隊一軍教練許銘傑、陳雁風、劉品辰、野手藍寅倫、馮健庭、楊家勝、捕手張閔勛，以及二軍投手林子崴皆出現身體不適症狀，經快篩後結果呈陽性，另有4位一軍隨隊職員也同樣出現症狀並快篩陽性，球團目前皆已安排進行PCR採檢和通報聯盟，後續將從東部回到西部進行隔離作業，聯盟也正在確認桃猿目前人力是否達到停賽標準。

以下為樂天桃猿公告全文：

《樂天桃猿球團公告 2022.05.25》

樂天桃猿球團今日（25日）一軍教練許銘傑、陳雁風、劉品辰、野手藍寅倫、馮健庭、楊家勝、捕手張閔勛及二軍投手林子崴皆出現不適症狀，經快篩後結果呈陽性，另有四位一軍隨隊職員也同樣出現症狀，其快篩陽性，目前皆已安排進行PCR檢測進行PCR檢測並依規定通報聯盟，後續將從東部回到西部進行隔離作業，遵守指揮中心及聯盟規範辦理。