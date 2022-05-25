花蓮檢、警、調、廉共組的「查察賄選及暴力執行小組」，今在花蓮地檢署揭牌。（王志偉攝）

年底縣市長、議員等公職人員選舉，選戰氣氛越濃，有關候選人拜訪行程或禮貌性致贈小禮物、文宣品，到底價值多少錢就算賄選？花蓮地檢署檢察長蔡宗熙受訪說，這應該回歸到賄選定義，也就是致贈物品換取你對我的支持，這物品足以動搖到投票意向，就有可能符合司法機關查察賄選要件，涉及投票行賄與投票受賄等罪。

全國各地檢署今天同步成立「查察賄選及暴力執行小組」，花蓮由地檢署檢察長蔡宗熙、縣警局長戴崇贒、調查局花蓮調查站主任陳慧明、東部地區機動工作站主任薛國鼎、縣府政風處長葉清燊，與最高檢察署同步揭牌；檢察長蔡宗熙強調「已經收到選情相關情資，將會陸續搜證查察，假消息（訊息）也會一併留意」，同時防止暴力介入選舉！

媒體聯訪，選舉期間，候選人致贈防疫小酒精、農特產，法務部也列出有價值30元標準上限，超過30元就有賄選疑慮？檢察長蔡宗熙對此表示，判斷的重點在於，有沒有對價關係，回歸到賄選定義，也就是說，贈送該樣物品到底是不是能夠「動搖投票意向」或是「改變投票意願」？這物品足以動搖你對我的支持，就可能涉及司法機關查辦的賄選與收賄等罪。

檢察長蔡宗熙強調，對於涉及賄選案件候選人，不分黨派、族群，一律嚴以查辦。也會結合各公務機關、民間部落團體、宗教團體深入反賄選。

檢方接獲具體賄選情資等案件，即時分案、即刻偵查及縝密蒐證，嚴守程序正義及偵查不公開，毋枉毋縱。另建置便利民眾檢舉賄選管道，檢舉人身分不曝光、確實領得檢舉獎金。地檢署檢舉賄選電話專線：03-8230159、電子郵件信箱：[email protected]。