夏至將至，新北市觀旅局今表示，6月至9月間延後十分瀑布園區開放時間1小時，自早上9 時開放入園，下午5時30分為最後入園時間，閉園時間為下午6時整，讓民眾能有更多的時間遊覽十分瀑布的美麗風光。

觀旅局表示，素有「台灣尼加拉瀑布」美稱的十分瀑布，是放鬆身心、體驗自然悠閒趣味的好去處，自十分遊客中心前的道路可通往十分友善步道，步行15分鐘即可抵達園區，友善步道以平緩的坡道取代階梯，乘坐輪椅的遊客也能在家人、朋友的陪同下順利進入，並設有觀景台可遠眺十分瀑布與眼鏡洞瀑布，讓民眾能更輕易接觸大自然。

如繞道遊客中心後方，可經由四廣潭吊橋、觀瀑吊橋進入園區，觀瀑吊橋位於基隆河與月桃寮溪的交會處，常可觀賞到火車自吊橋邊經過的景象，也是平溪唯一與支線火車平行的吊橋，而在橋下即是眼鏡洞瀑布，屬於少見的「侵蝕型瀑布」，主要是河水衝擊侵蝕了岩壁中較軟的部分，造成兩處凹洞形如眼鏡而得名。