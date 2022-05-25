美國德州烏瓦德高中（Uvalde High School）的18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日持槍，闖入羅布（Robb）小學濫射，導致21人死亡，而他已在行凶過程中被執法人員擊斃。至於他濫射前在家中開槍射擊的祖母雖已送醫，但目前情況危急。
據《每日郵報》（Daily Mail）25日報導，拉莫斯的密友透露，他曾在學校遭霸凌，因穿著和家庭貧窮受到嘲笑。後來他愈來愈少上學，幾乎呈現輟學狀態。而拉莫斯在溫蒂漢堡（Wendy's）的同事則說，他沉默寡言，有反社會傾向。
拉莫斯出生在北達科他州，最近才搬到德州，而烏瓦德當地社區約有80%是墨西哥裔。就在他18歲生日當天，買了兩枝步槍，還有一堆子彈。而根據德州去年9月通過的新法，只要年滿18-21歲，因家暴、有人跟蹤，賣淫或性交易而面對危險，有保護令，就能買槍。此外，相關法律也免除買手槍需要取得許可的規定，如今在德州買步槍已經不需要執照。
文章來源：Texas school shooter Salvador Ramos was bullied at school because of the clothes he wore and because his family was poor, former classmate says
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