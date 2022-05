2022 Portfolio Night作品集交流計畫,將於6月1日晚上6點30分登場,活動全程線上進行,由The One Club for Creativity(TOCC)主辦及ADK TAIWAN承辦,幫助廣告創意新血進入這個令人熱血沸騰的行業。

The One Club for Creativity執行長Kevin Swanepoel表示,Portfolio Night是一個獨特的全球活動,為廣告公司和創意總監提供一個高能見度的機會,他們透過指導未來的文案、藝術總監和技術專家來回饋這個行業,台灣場城市主辦方,TOCC國際董事會成員之一,ADK TAIWAN首席創意長 游明仁表示,「這是一個相當有意義的活動,感謝大家的支持,讓我有這個機會,邀請台灣業界的創意總監們跨公司攜手一起為我們熱愛的創意產業及未來的人才盡份心力。」

台灣場將會邀請到來自ADK、艾斯傳媒、不來梅、電通MB集團、電通國華、貝立德、夢之怪物、法樂數位創意、只要有人社群顧問、創集團、安索帕、李奧貝納、貓取廣告、米蘭營銷策劃、MORANGE橘子磨坊、台灣奧美、聯廣傳播集團、偉門智威、網路基因和Whatever Taipei;陳永基設計有限公司、胡是創作、李根在設計研究室、馬賽Kyo視覺創造、洋蔥設計、歐普廣告設計等50位業界頂尖創意總監們擔任此次活動的導師,他們將毫不吝嗇為年輕人解惑答疑,向未來創意新星傳遞創意精神。

活動門票即日起可從TOCC官方售票系統購買,詳細活動辦法請見Portfolio Night官方網站、台灣場官方活動網站。