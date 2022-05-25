台南防疫包2.0版上路，台南市政府民政局長姜淋煌強調，快篩試劑的數量一定足夠。（洪榮志攝）

台南防疫包2.0版今天上路，不少確診民眾都衝著贈送快篩試劑，委託親友前往代領，各區公所均出現代領人潮，一個上午被領走1萬多劑。不過，民進黨市議員呂維胤、陳秋宏卻要求市府，指先前防疫包因數量嚴重不足，造成沒領到的比領到的還多，此次一定要備足。

市府民政局長姜淋煌指出，先前的防疫包內有泡麵、酒精等物資，但因不符確診民眾的需求，在市長黃偉哲的指示下，從今天起改對確診者的同住家人發放快篩試劑，大人每人3支、小孩每人2支。由於較為實用，全市37個區公所均出現領取人潮，民眾反應十分熱烈。

姜淋煌還表示，過去民眾快篩陽性後，還需PCR篩檢陽性，並待中央確認後，再回傳台南市造冊，區公所才會通知前來領取防疫包，整個過程約需3、4天，對確診者來說實在緩不濟急；如今，只要快篩、PCR陽性證明，即可委託親友前來代領，速度加快許多。

代替弟弟領取防疫包的黃先生說，按同住家人數量領取快篩試劑，明顯較以前的防疫包實用多了，「市府這樣做是對的」。替女兒代領的邱太太也認為，目前快篩試劑雖已買得到，但還是不太方便，市府改贈送裝有快篩試劑的防疫包2.0，「可以算是德政」。

不過，呂維胤、陳秋宏卻認為，台南市從本月10日至22日的確診人數累計有4萬1578人，按理說每個人都應該可以領到防疫包，但各區公所合計卻只有1萬7250包，實際發出僅有1萬1303包，代表有高達3萬275名確診者沒有領到，「沒領到的比領到的還多」，顯然防疫包數量嚴重不足。

2人都要求市府，應該盡快準備數量充足的防疫包，並加快同步衛生局與區公所的確診名單，確保每位確診者都可以公平、快速地領到防疫包，不要讓政府的心意打了折扣。對此，姜淋煌則強調，快篩試劑的數量一定足夠。