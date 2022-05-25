新冠肺炎疫情升溫，為提高口服抗病毒藥物投藥及時性，明日起，快篩陽的民眾經醫師診斷即可視同確診，並評估是否有用藥需求。根據指揮中心統計，目前中央手上仍有8萬4082劑瑞德西韋（Remdesivir）、59萬1493人份的倍拉維（Paxlovid）、7萬43人份的莫納皮拉韋（Molnupiravir）強調藥物的量足夠，最近還會有口服抗病毒藥物到貨。

指揮官陳時中表示，昨國內共開出7849人份口服抗病毒藥物，其中倍拉維開出5922人份，比前天多一點點，莫納皮拉韋則開出1927人份，以現在的染疫情況，使用比例相當高。

目前政府共使用5萬7882劑瑞德西韋，庫存量還剩下8萬4082劑；倍拉維開出3萬9024人份，庫存為59萬1483人份；莫納皮拉韋則使用了1萬597人份，庫存為7萬43人份。陳時中強調，我們的量是非常足的，近期莫納皮拉韋還有量要進來、倍拉維也是一樣。民眾快篩陽經診斷判為確診後，即可根據風險因子，予以投藥。

疫情監測組組長周志浩表示，後天會有2.5萬份莫納皮拉韋到貨，其他藥品仍在持續洽購，安排進口中。