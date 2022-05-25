橫山鄉內灣吊橋和攀龍吊橋可以遠眺欣賞油羅溪美景，油羅溪和大坪溪在竹東匯流成頭前溪，有著名的竹東頭前溪河濱生態公園，橫山鄉長張志弘希望內灣線橫山車站後方設立「油羅溪生態親水公園」，讓橫山有第1座賞櫻順便玩水的親水公園，獲縣長楊文科支持，並請工務處全力協助。

張志弘說，油羅溪生態親水公園預定地，在內灣線橫山車站後方100公尺處，面積約有1.6公頃，過去美軍援助時期曾在此段油羅溪設立抽水站，留有昔日水道管線，不少當地居民都留有在此戲水的兒時回憶，後來因長期荒廢，雜草叢生，難以接近。

縣府2014年召開農村再生居民大會，通過油羅溪生態親水空間計畫，之後台3縣橫山公民願景論壇也提到打造橫山親水公園，以自然工法整治河川，讓毛蟹重回油羅溪，張志弘請顧問公司規畫後，認在橫山車站後方適合設置油羅溪生態親水公園。

計畫該段油羅溪設長寬約20公尺人工濕地，並有50到80公分深的親水河道，完成後將可提供居民平時散步運動休閒，恢復民童年清水記憶，更能作為遊客前往大山背、豐鄉瀑布及內灣等景點之前的補給站點。

張志弘指出，油羅溪親水公園設計參考日本靜岡縣三島市「源兵衛川」河川復育案例，結合在地社區和學校，恢復原始生態、景觀及舊時的人水互動，並可帶動地方創生，目前估計規畫工程費約要2600萬元。

工務處代理處長江良淵表示，該基地緊鄰油羅溪邊和內灣線鐵道，公有土地部分需要跟二河川局和鐵道局申請撥用，待公所提供更完整的環境調查和生態檢核，即會向中央爭取補助油羅溪生態親水公園的規畫和工程費。