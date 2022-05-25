為吃免錢壽司，去年台灣掀起「鮭魚改名之亂」。立法院內政委員會今審議《姓名條例》修正草案，儘管內政部及朝野立委均認同改名後，應修法增訂於一定期間內不得再改名，但因此次修法，也包括原住民傳統名字能否以羅馬拼音登記，內政部認為此舉將造成識別的疑義，使得包括「鮭魚條款」在內的草案均保留擇期再審。

針對去年日本連鎖壽司店推出促銷活動引起的「鮭魚改名之亂」，朝野立委接連提出《姓名條例》修正草案，針對改名者，提出3個月至3年期間內不得再改名的限制條款。

民進黨立委羅致政指出，更改姓名為個人的自由權，但更名應慎重為之，為避免短期內頻繁更改增加行政機關不必要的成本，且可能造成個資管理空檔與漏洞，引發相關問題，因此有必要修法。

國民黨立委溫玉霞也認為，改名雖然是個人的價值觀，但現行法令過於關松，已經讓改名變成部分人的兒戲，幾分鐘內就可完成改名，因此《姓名條例》確實有必要修正，修改為每次改名應間隔1年以上。

對此，內政部次長花敬群表示，姓名權受憲法保障，基於司法院釋字第399號，姓名權為人格權，所謂雅與不雅是主觀價值，應該予以尊重。然而，根據《姓名條例》第九條規定，民眾若因姓名的字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因可申請改名，且次數已3次為限。

花敬群進一步指出，依照「戶籍登記注意事項」，改名確實為重要記事，須隨個人戶籍資料轉載，所以民眾改名應慎重。因此，是否應該增加改名期限的限制，內政部會尊重立法院的審議。

儘管立法、行政部門均對「鮭魚條款」有共識，但因此次付委審查的條文當中，國民黨立委鄭天財、民進黨立委伍麗華也針對《姓名條例》第二條提出修正草案，增訂原住民傳統姓名得使用羅馬拼音或原住民族文字，辦理戶籍登記、申請歸化或護照，不受原條文「應使用辭源、辭海、康熙等通用字典或教育部編訂之國語辭典中所列有之文字」的限制。

對此，花敬群表示，姓名涉及溝通識別，而原住民的文字仍待各界熟悉，相關修法內政部認為應當「逐步漸進」。在缺乏配套情況下立刻修法改變，會讓社會面臨溝通、識別、誤判的風險。

花敬群表示，相關配套已由政院開會討論中，內政部會再請原民會研擬政策及蒐集原住民族意見後，再一同配合推動配套，屆時再請政院開會討論後續修法。

此外，由於原住民族得使用羅馬拼音或原住民族文字登記的修正草案，並未額外明確訂定施行日期，使得該法案即便通過，也將面臨何時開始施行的困難。因此，最終內政委員會宣布《姓名條例》相關修正草案擇期再審。