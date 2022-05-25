今天在大聯盟場上天使以5：3擊退遊騎兵，此戰天使派出本季加盟的「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)先發，他繳出頂級投球表現，在8局投球中僅失1分，展現當年在大都會的王牌身手，最後成功奪下本季第4勝，自責分率是3.08。而日本「二刀流」大谷翔平擔任先發首棒指定打擊，繳出2支0，但靠2次保送上壘。

天使本季戰績相當不錯，拿下這場勝利後以27勝17敗排在美聯西區第二，僅落後太空人，而大谷和新加入的投手都是相當大看點，前大都會王牌辛德加可說是重要補強，他目前表現也還不錯，此戰前4局都沒有被敲出安打，氣勢如虹，撐到第8局才被遊騎兵捕手海因(Jonah Heim)敲出陽春炮失分。

天使打線同樣在前半段給予支援，第3局大谷挨觸身球，可惜隊友沒跟進，但第4局大力敲下4分，大谷此局又選到4壞保送上壘，第5局天使繼續攻擊，沃許(Jared Walsh)逮中76.9 mph滑球轟向右外野再添1分。8局投完辛德加被換下，盧普(Aaron Loup)9局上場投球，不料他慘遭加佛(Mitch Garver)轟出陽春炮，天使只好再換投。

Oh No Sho✅

Shohei Ohtani hit by pitch in the third inning off his right foot against the Texas Rangers in Anaheim. Ohtani is scheduled to pitch on Thursday for the Halos.😎

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/GvpRpwd5eN — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) May 25, 2022

危急下終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)出來關門，但又被擊出安打丟分，此分算在盧普頭上，隨後他穩住氣，成功三振掉海因封鎖比賽，除了幫先發投手辛德加鎖住勝投，自己也拿到本季第11次救援成功，目前自責分率3.94。而最後大谷繳出2打數無安打成績，吞下1K，靠觸身球、4壞球保送上壘，打擊率是.256。