疫情嚴峻，加上國際潮流，愈來愈多家長選擇讓孩子在家自學或選擇非學校系統學習，但新北市議員廖宜琨指出，新北對於非學系統沒有專責單位，也沒編列任何預算，相比北市每年500萬元，雖然不多，但不無小補。新北市長侯友宜表示，今年8月將與政大合作成立「新北市教育創新實驗室」並設立專屬網站分享資源，推展實驗教育。

廖宜琨指出，少子化的現在，全台實驗教育人數逐年增加，全台自學人數109學年度有1萬9657人，新北市109學年度有802人。

但新北市非學相關資料不夠透明化，新北除了申請系統網站，沒有任何非學網站，但一河之隔的北市，還有宜蘭、桃園有專屬網站，可讓自學團體掌握，包括哪邊有學校空間可以線上申請。

他舉例，新北15個團體只有2個申請到公立學校空間，北市46個非學團體，有3成5成功申請到公立學校場地，新北應該檢討公共空間如何有效釋出提供非學系統使用。

此外北市每年都有雙向的座談會，新北卻只有單向宣講，自學團體與教育局彼此都很陌生，北市一年編列500萬元預算，雖然沒有很多，但不無小補，新北針對非學的補助卻是0元。

廖宜琨指出，包括北市、宜蘭與桃園都有實驗教育專責單位，新北應該盡速成立，保障權益。

教育局長張明文強調，新北市3年來個人實驗教育成長50％，機構也增3倍，3年來我們一直在進步，今年8月新北將成立「新北市教育創新實驗室」，作為輔導自學團體的單位。

侯友宜表示，多元學習過程中，自學這塊大家很容易忽略，現在教育局有開始在做， 議員建議可幫教育局把這個領域做得更精進。對於廖宜琨要求編列預算，侯回應「支持教育局這樣做」。

教育局補充，本市預計於111學年度成立「新北市教育創新實驗室」，透過與政大合作，設立行政規畫組、研究創新組及師資培育組，並設立專屬網站，充分揭露相關資源及資訊以有效推展新北市實驗教育。