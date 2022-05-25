台中市大台中警察之友會霧峰辦事處25日頒發禮券給績優員警，同時也準備消暑解渴的西瓜分送分局辛苦的同仁。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市大台中警察之友會霧峰辦事處25日在霧峰分局舉行聯合勤教時機，頒發禮券給績優員警，同時也準備消暑解渴的西瓜分送分局辛苦的同仁，表示慰勉之意，員警對於警友辦事處主任的體恤及慰勞紛紛表達感謝，並將在維護社會治安的工作上更加賣力。

霧峰分局25日舉行聯合勤教，霧峰警友辦事處主任戴儲賢帶來特別的禮物鼓舞基層警員，於會中表揚協助推行急難紓困方案績優人員：成功所所長黃秉鈞；受理民眾報案服務態度績優人員：大里分駐所警員王珏；勤務落實優良事蹟楷模人員：國光所所長黃琪勇、副所長黃政義、警員邱依純。

好人好事優良事蹟楷模人員：國光所巡佐薛明元、警員施銘展；內新所副所長孫偉鈞、警員高偉星、徐承揮、張桀豪、盧品妤；大里所警員簡永鎧、林家鴻、黃麟淵、陳子健、蔡佳霖等員。

分局長李建興為感謝警友辦事處警友陳裕承主動至分局各單位進行防疫環境消毒，特別於會中頒發感謝狀，感謝支持與愛護霧峰分局。

戴儲賢對員警積極維護地方治安、交通，端正社會風氣不遺餘力，於會中表達肯定與嘉勉之意，對於警察工作的辛勞，以堅定的語氣對警察同仁說「感謝有你真好」。