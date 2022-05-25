一名男子和人妻外遇後，雙方不但在汽車旅館互傳「我愛你」，還說「想要那個，哥來幫你」的訊息，女方老公發現兩人偷吃後，怒向小王求償100萬元，但周強調自己有言自由、性自主權，但法官卻直接打臉表示，小王無法證明若沒和該位人妻性交會出現有何損害，因此判小王須賠償20萬，仍可上訴。

根據判決書，該名人夫向法院控訴，他與妻子於民國109年3月結婚迄今，110年6月5日妻子產下一子，並於9月23日返回南投埔里娘家暫住，直至110年9月30日始返家，但是這段期間，他發現妻子將原先並未上鎖之手機上鎖，經質問後，妻子坦承與被告於110年9月30日在某主題精品汽車旅館發生性行為，並與小王多次為曖昧之LINE對話，小王的行為已經超過社交分際，破壞他與妻子共同生活之圓滿，因此向小王求償100萬元。

但是小王在法庭上駁斥，他不記得有無在110年9月30日與女方發生性行為，雖然自己曾在LINE跟女方說：「想要那個，哥來幫你哈哈」及「我也愛你」，但「那個」只是表達想要的話，可以找他聊天，「我也愛你」是指當女方的靠山，不要讓她覺得好像只有自己一個人，因此他自認不是第三者，只是純聊天，不能僅因一兩句對話即認為逾越社交分際，否則有違憲法保障之言論自由，且他們兩夫妻感情本來就不佳，女方丈夫還會偷情、打老婆、言語攻擊、情緒勒索，未能努力維護婚姻圓滿。

但是女方卻表示她手機上平常使用的生理期app，上面有畫愛心就是代表有同房過，9月25日那天雖然有愛心，但確定沒有發生性行為，但9月30日是確定有才會畫上愛心，不過她在110年9月30日與小王見面以前，大概有一、兩年沒有見面，從認識丈夫時就沒有見面，但當生性行為時天，有和小王在汽車旅館待差不多2個小時。

法院認為，被告男子雖主張言論自由、性自主權應受保障，衡量人夫才新婚1年半，育有1個小孩，雙方正在努力磨合，且身為智識正常、工作穩定男子，其調情、曖昧或可性交對象，就算僅限國內女性，也可成千上萬計算，並不受特殊限制。

面對小王小王並未提出任何資料或證據說明，限制自己不應與女方一人調情、發送曖昧訊息以及發生性行為，自己的權利會受到如何之侵害?人夫的家庭、婚姻權顯然較周男的言論自由、性自主權較應受保障，判處小王應給付人夫20萬元。