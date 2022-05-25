南投縣衛生局宣布，從26日起將提供一站式診療「得來速」服務，包括南投醫院等10家醫療院所，以及縣內約70家診所都投入服務，把握黃金投藥時間。（衛生局提供／吳建輝南投傳真）

南投縣25日新增1241例新冠肺炎確診個案，目前中央採取快篩陽即確診政策，南投縣衛生局也宣布，26日起將提供一站式診療「得來速」服務，包括南投醫院等10家醫療院所，以及縣內約70家診所都投入服務，把握黃金投藥時間。

衛生局表示，衛生局整合包括視訊醫療、領取藥物等，推出「視訊診療 取藥得來速」服務，一來能縮短民眾排隊就醫時間，二來把握黃金投藥期，避免輕症患者淪為中重症；另外南投獲配口服抗病毒藥物(Paxlovid)3000人份，已全面配送到全縣99據點，將大幅提升給藥的便利性。

衛生局說，「視訊診療取藥得來速」的10家醫療院所包括，衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮民總醫院埔里分院、衛生福利部草屯療養院、草屯佑民醫院、草屯曾漢棋、惠和醫院、竹山秀傳、及東華醫院。其中草療將專責服務精神科病患。

衛生局強調，除了這10家醫療院所外，能夠通訊診療的診所大部分也都能提供藥物，民眾也可持處方到指定地點領藥，不過強調確診者一定不能外出，由家人帶領，隔離期間應一人一室，避免傳染給家人，而服用口服抗病毒藥物若有不良反應，也應立即向相關單位通報。