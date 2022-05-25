師園鹽酥雞主打採用最薄裹粉技術，每口都可嘗到肉汁。（師園提供）

人氣炸物店師園先前推「蒜味鹽酥雞餅乾」引發話題，近期再推「鹽酥雞冷凍包」，還原近40年經典口味，採用業界最薄裹粉技術搭配台灣產雞肉，訴求齒頰留香，口口嘗到肉汁，即起將在7-11獨家販售。

根據調查，2020年冷凍食品市場規模已破200億，平均每戶每年購買次數為11次，師園看準商機，攜手7-11將人氣品項蒜味鹽酥雞美味濃縮，開發出首款冷凍鹽酥雞，號稱炸雞表皮酥香脆、肉體多汁軟嫩。主理人謝富順分享道：「盼能讓全台師園粉絲隨時隨地都能吃到鹽酥雞，不論是工作忙到深夜當作晚餐佐菜抑或是三五好友相聚的宵夜選擇。」

品嚐美味不需解凍久候，送入微波爐只需1-2分鐘，氣炸5-8分鐘即刻輕鬆上桌。師園鹽酥雞冷凍包即起於7-11北部地區3100店門市搶先開賣，超過6400間門市於31日正式發售，單包售價59元，本次為歡慶產品上市，至6月14日可享優惠價55元。