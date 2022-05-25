1名有著火辣身材的女網友在《爆料公社APP》發文，由於近日全台連下好幾天的大雨，她穿著舒服的白色素T及真理褲宅在家，晚間垃圾車來時，原PO想都沒想直接衝下樓淋雨丟垃圾，上樓時突發現上衣整件變透明且黏在身上，讓她尷尬喊：「好丟臉」，貼文一出引起網友們熱議：「白T裡有穿嗎」、「超羨慕鄰居」、「妳出名了」。

原PO在《爆料公社APP》以「被看光了」發文，她平常在家都只穿一件素色的T恤搭配真理褲，昨（24日）她整天未出門，她聽聞垃圾車的聲音時，急忙提這垃圾袋下樓，到1樓時才發現她忘記拿傘，但垃圾車已經在門口了，原PO只好低頭狂衝，倒完垃圾才驚覺，她的素面白T恤因淋過雨整件黏在身上且整件還變得非常透明，讓她不禁尷尬喊：「好丟臉，直接被左鄰右舍看光光了」。

文章曝光後吸引不少網友們留言：「妳是上次那位丟垃圾的女生嗎」、「還缺鄰居嗎」、「想當你鄰居」「我昨天好像有看到妳，本來想幫妳撐個傘的，不得不說，身材真好」、「超羨慕鄰居」、「妳出名了」、「看來最近下雨天倒垃圾的人會變很多」、「白T裡不會沒穿吧」。

不過也有人安慰原PO：「過幾天就淡忘了」、「苦了妳的左鄰右舍了」、「其實下雨大家也沒注意到」、「沒關係！別感冒就好」。