育達科大校友鈺林醫藥生技公司董事長林泉宗，捐贈餐旅經營系產業級食品、裝置測溫儀290支。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

育達科大校友鈺林醫藥生技公司董事長林泉宗，捐贈餐旅經營系產業級食品、裝置測溫儀290支。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

國內疫情持續嚴峻，苗栗縣育達科大24日獲得畢業校友鈺林醫藥生技公司董事長林泉宗，捐贈餐旅經營系產業級食品、裝置測溫儀290支，價值百萬。由校長黃榮鵬代表接受，並回贈感謝狀及紀念品，感謝校友以實際行動來回饋母校，提供學弟妹在學習上的輔助儀器，增進學生在專業學習的職業職能。

育達科大校友林泉宗，是育達科大2016年觀光休閒事業管理系畢業，這次捐贈的產業級食品、裝置測溫儀，是購自於美國，量測範圍於-50°C～550°C間，可專業且快速測量溫度，檢測值準確率高，誤差小，為產業用等級的測溫儀器，提供本校餐旅經營系等師生於教學中使用。

林泉宗表示，在育達科大就學期間，受到師長教導與栽培，奠定了良好的學識基礎。因此，對母校一直有一份特別情感。同時，林泉宗的子女，目前也就讀育達科大餐旅經營系日間部，透過此次機會捐贈產業級測溫儀給母校餐旅經營系師生教學使用，期許學弟妹能在餐飲專業學習上，更能發揮烹飪專業，在未來畢業後貢獻所學，貢獻社會回饋母校。

育達科大校長黃榮鵬非常感謝林泉宗校友，捐贈餐旅系教學輔助儀器，期盼同學能「取之於社會、用之於社會」，並秉持發揚「勤儉、樸實、自力、更生」的校訓精神，努力學習成為更好的自己，讓育達科大的畢業生都能以母校為榮。