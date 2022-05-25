新竹市25日新增1799名確診個案，今年以來累積2萬3619名確診個案，以竹市人口45萬人計算，確診人口比例來到5.2％，目前累積居家照護者為1萬1073人、居家隔離者為3013人。

市府指出，為配合指揮中心規畫，開放全民適用快篩陽者經醫事人員確認即為確診，新竹市社區採檢站（武陵路25巷側）也將配合中央政策轉型，預計規畫由醫療機構進駐，提供快篩陽性民眾現場判讀、看診及給藥一條龍服務，目前正在整備中，正式提供服務時間，市府將另行公布。

另，市府已協調全市基層診所共同合作，以視訊診療方式協助民眾上傳確診通報並給藥，民眾可多加利用，如尚有疑問，請洽竹市居家關懷中心03-5320900諮詢。

市府也特別提醒，確診者需經醫師專業判斷符合適應症後才能取得抗病毒藥物，並非確診即可取得抗病毒用藥。

衛生局同時指出，新竹市兒童施打輝瑞（BNT）兒童疫苗校園集中巡迴接種作業預訂於26日啟動，並安排自下周一（30日）開放指定診所提供未於校園接種或滿5歲未入學兒童接種服務，同時維持部分診所6至11歲莫德納疫苗施打管道，家長可依需求於各診所開診時段預約施打。