台開集團爆財務危機及經營權糾紛，花蓮新天堂樂園突關閉，歷經3個月重整，今天重新營業。不過員工指控積欠薪水仍未解決，台開表示，員工分屬於台開2間子公司，目前子公司的代表人仍是吳子嘉，已循法律途徑提告，願意用最大誠意解決勞資爭議。縣府則指出，將協助勞工爭取應有權利。

花蓮新天堂樂園今天恢復營業，不過有34名員工向民代陳情，未領到積欠薪資、資遣費及墊付費，曾開過4次勞資協商，資方未派員出席造成協商破局，縣府也受理協助勞資糾紛。

為此，台開發布新聞指出，新天堂樂園員工分屬於台開子公司南國屋及風獅爺購物中心花蓮分公司，但這兩家子公司於今年3月遭到變更公司代表人，相關公司印鑑、帳冊及員工清冊等，全掌握在台開前副董事長吳子嘉手上。

台開指出，董事長邱于芸多次透過管道要求索回，都遭對方拒絕，而縣府的勞資協商會議，台開方面並未收到出席相關邀約。不過台開正透過法律途徑，期盼索回相關子公司印鑑、帳冊、員工清冊等資料，公司有誠意也有義務保障所有員工權益。

縣府社會處指出，台開新天堂樂園的勞資爭議調解申請案共有4案次，約30多名員工，因積欠薪資、資遣費提出申請，勞資協商期間資方確實有出席，但因勞資爭議涉及台開及旗6六間子公司事業體。現公司已經恢復營業，社會處會前往了解、釐清公司體系問題，協助勞工爭取應有權利。